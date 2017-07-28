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Чемпионат мира. Хайдайвинг. Нестерова завоевала бронзу в прыжках с 20-метровой вышки
29.07.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хайдайвинг
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
1. Рианнан Иффланд (Австралия) – 320,70
2. Адриана Джименез (Мексика) – 308,90
3. Яна Нестерова (Беларусь) – 303,95
4. Тара Тира (США) – 299,50
Напомним, на ЧМ-2015 Нестерова также завоевала бронзовую награду.
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Хайдайвинг Чемпионат мира Будапешт, Румыния Женщины 1.
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