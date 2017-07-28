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Чемпионат мира. Хайдайвинг. Нестерова завоевала бронзу в прыжках с 20-метровой вышки

29.07.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хайдайвинг

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

1. Рианнан Иффланд (Австралия) – 320,70

2. Адриана Джименез (Мексика) – 308,90

3. Яна Нестерова (Беларусь) – 303,95

4. Тара Тира (США) – 299,50

Напомним, на ЧМ-2015 Нестерова также завоевала бронзовую награду.

 
 
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