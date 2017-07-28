Горди Дуайер: «На «Кубке Минска» мы хорошо отыграли в большинстве»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги «Кубка Минска», где его команда заняла пятое место, обыграв в последней игре рижских одноклубников (4:0).

– Это была хорошая коллективная работа. Команда играла здорово, каждый внес что-то в победу. Сегодня намного лучше накрывали соперника, выходили со своей зоны и прорывали защиту оппонента. Смогли установить контроль над шайбой. В целом, сегодня была настоящая командная работа. Мы делаем шаги в правильном направлении.

– Вашей команде удалось реализовать большинство и эффективно сыграть в меньшинстве. Довольны спецбригадами?

– Сегодня мы неплохо сыграли в большинстве, вообще спецбригады очень важны в этой лиге. Нам нужно практиковаться, чтобы создавать больше возможностей при игре в большинстве. Эти навыки очень важны для хоккейной команды. Я считаю, что на этом турнире мы хорошо отыграли в большинстве. В меньшинстве команда тоже играла достаточно уверенно. Эта была отличная практика для нас.

– Вы уже определили для себя судьбу молодых игроков, находящихся в «Динамо» на просмотре?

– Что касается молодых игроков, то я считаю, что ребята сыграли хорошо на этом турнире, были полезны. Пока достаточно времени до начала чемпионата, несколько недель тренировок, еще один турнир впереди, так что будем продолжать смотреть.

– Что скажете о физических кондициях команды на данный момент?

– По поводу физических кондиций игроков, можно сказать, что процесс идет. Мы делаем акцент на всех аспектах, хотим быть физически хорошо подготовленной командой. Ребята серьезно работают. Будем продолжать улучшать наше катание и другие моменты в течение тренинг-кэмпа, – сказал Дуайер.