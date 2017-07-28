Эдгар Олехнович: «Не слежу за «Судувой». Мне не интересно. Переживаю за некоторых ребят из БАТЭ»

Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович рассказал об увлечении компьютерными играми.

– Мы, честно, про футбол вообще мало говорим. Как «Судува» вчера сыграла?

– 3:0 «Сьон» разгромили.

– 3:0! Не слежу за литовцами. Мне не интересно. Переживаю за некоторых ребят из БАТЭ. Ну и на «Динамо» посмотреть могу. Вот вчера вечером зацепили матч на Кипре. Посмотрели…

– Ты, помниться, по World of Tanks фанател. В «Шахтере» есть компания для игры?

– Ну, сейчас другие игры. Да и вообще играю намного меньше.

– Взрослеешь.

– Ну, ладно тебе! Я еще молодой :). Поигрываем в хоккей немного на приставке, но не фанатично, – сказал Олехнович.

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