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Эдгар Олехнович: «Не слежу за «Судувой». Мне не интересно. Переживаю за некоторых ребят из БАТЭ»
29.07.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович рассказал об увлечении компьютерными играми.
– Мы, честно, про футбол вообще мало говорим. Как «Судува» вчера сыграла?
– 3:0 «Сьон» разгромили.
– 3:0! Не слежу за литовцами. Мне не интересно. Переживаю за некоторых ребят из БАТЭ. Ну и на «Динамо» посмотреть могу. Вот вчера вечером зацепили матч на Кипре. Посмотрели…
– Ты, помниться, по World of Tanks фанател. В «Шахтере» есть компания для игры?
– Ну, сейчас другие игры. Да и вообще играю намного меньше.
– Взрослеешь.
– Ну, ладно тебе! Я еще молодой :). Поигрываем в хоккей немного на приставке, но не фанатично, – сказал Олехнович.
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Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович рассказал об увлечении компьютерными играми.
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