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Минское "Динамо" победило рижан и заняло 5-е место на Кубке столицы

29.07.2017 16:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Первый розыгрыш хоккейного Кубка Минска завершается в эту субботу на льду "Чижовка-Арены", турнир посвящен 950-летию белорусской столицы.

Сегодня состоялся матч за пятое итоговое место. Хоккеисты минского "Динамо" встретились с рижскими одноклубниками и победили со счетом 4:0, не позволив соперникам "распечатать" свои ворота. Однако игра "зубров" с рижанами была отнюдь не простой, несмотря на итоговый результат.

В первом периоде матча зрители не увидели заброшенных шайб, а в следующие 20 минут минские хоккеисты поразили ворота гостей трижды: отличились Егор Шарангович, Евгений Лисовец и Дмитрий Карабань. Четвертую шайбу забросил Дмитрий Амброжейчик.

Ранее минское "Динамо" уступило московскому одноименному клубу и землякам из "Юности".

Сегодня на лед также выйдут хоккеисты "Югры" из Ханты-Мансийска и "Юности". Главный финал Кубка состоится в 19:30 — сыграют ярославский "Локомотив" и московские динамовцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером состоится главный финал Кубка Минска по хоккею, за первое место сразятся ярославский "Локомотив" и московское "Динамо".

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