|
Минское "Динамо" победило рижан и заняло 5-е место на Кубке столицы
29.07.2017 16:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Первый розыгрыш хоккейного Кубка Минска завершается в эту субботу на льду "Чижовка-Арены", турнир посвящен 950-летию белорусской столицы.
Сегодня состоялся матч за пятое итоговое место. Хоккеисты минского "Динамо" встретились с рижскими одноклубниками и победили со счетом 4:0, не позволив соперникам "распечатать" свои ворота. Однако игра "зубров" с рижанами была отнюдь не простой, несмотря на итоговый результат.
В первом периоде матча зрители не увидели заброшенных шайб, а в следующие 20 минут минские хоккеисты поразили ворота гостей трижды: отличились Егор Шарангович, Евгений Лисовец и Дмитрий Карабань. Четвертую шайбу забросил Дмитрий Амброжейчик.
Ранее минское "Динамо" уступило московскому одноименному клубу и землякам из "Юности".
Сегодня на лед также выйдут хоккеисты "Югры" из Ханты-Мансийска и "Юности". Главный финал Кубка состоится в 19:30 — сыграют ярославский "Локомотив" и московские динамовцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером состоится главный финал Кубка Минска по хоккею, за первое место сразятся ярославский "Локомотив" и московское "Динамо".
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии