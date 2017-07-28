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«Славия» – «Неман». Матч может быть перенесен из-за плохого состояния газона
29.07.2017 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 16-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Неман» может быть перенесен.
Причина – неудовлетворительное состояние газона, сообщает пресс-служба «Немана». Поле оказалось залито водой после дождя.
Игра между клубами запланирована на 29 июля. Начало в 17.30 по белорусскому времени.
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Матч 16-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Неман» может быть перенесен.
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