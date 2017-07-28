Егор Семенов: «Ушел из команды без конфликтов. Желаю Шунто справиться с происходящим и сохранить «Крумкачы»

Бывший игрок ФК «КРумкачы» Егор Семенов рассказал о ситуации в команде, а также подтвердил информацию о том, что в команде 4 месяца не платят зарплату.

– Как вообще можно столько жить без денег? Как вы выживали?

– Не сказал бы, что мы умирали от голода. Просто в 18-19 лет можно ездить на тренировки и только за счет желания повышать свое мастерство. Например, я прожил без денег три месяца. Четвертый еще мог ковыряться, но что дальше? Тем более, я не играл в команде такую уж ключевую роль, чтобы руководство всеми силами пыталось меня удержать. Наверное, мое расставание всем пошло на пользу.

– Кажется, «Крумкачам» приходит конец.

– Конечно, неприятно, что в интернете пишут такие комментарии. Не желаю команде ничего плохого. Наоборот, хочется, чтобы клуб нашел какие-то пути спасения. Увы, на данном этапе выходит иначе. Сейчас неприятно слышать какие-то негативные комментарии. Клуб не сделал никому ничего плохого, наоборот пытался создать что-то новое. Никто ни у кого ничего крал, поэтому хочется, чтобы все было хорошо.

– Вы допускаете мысль, что этот сезон может быть последним для «Крумкачоў» в высшей лиге?

– Этот вопрос нужно задавать директору. Хочется верить, что какая-то надежда на светлое будущее все-таки появится. Если думать, что все будет плохо, тогда зачем жить? Черные полосы рано или поздно заканчиваются. Не хочется о ком-то говорить плохо и на кого-то что-то наговаривать. Сейчас в стране сложная финансовая ситуация – частному клубу тяжело найти какие-то деньги. Желаю Денису справиться с происходящим и сохранить «Крумкачы».

– Команду покидают практически все игроки основного состава. Это катастрофа?

– Понятно, сейчас в игре «Крумкачоў» появятся трудности, которые нужно будет решать главному тренеру. Мне бы не хотелось, чтобы команда вылетела из высшей лиги. Повторюсь: мы впятером не устраивали какой-то демарш. В новостях написано так, будто мы хотим кому-то насолить. У каждого были свои причины и договоренности с руководством. Мы не хотели никого подставлять. Все-таки команде придется играть дальше – пусть без пятерых или десятерых футболистов. Наше место наверняка займет молодежь. Может, ребята наберут больше очков, чем мы в первом круге. Не хочется желать «Крумкачам» развала, – сказал Семенов.

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