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«Витебск» – «Крумкачы». Денис Шунто – в запасе «воронов», Дмитрий Лисакович дебютирует в высшей лиге

29.07.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 Стали известны составы «Витебска» и «Крумкачоў» на матч 16-го тура чемпионата Беларуси

Как сообщает группа «Крумкачоў» во «Вконтакте», глава клуба Денис Шунто на поле выходить не планирует, но заявлен для того, чтобы находиться с командой на скамейке запасных.

Отметим также, что младший брат Виталия Лисаковича Дмитрий дебютирует в высшей лиге.

Витебск: Гущенко, Скитов, Бабичев, Квашук, Ледесма, Соловей, Козлов, Тимошенко, Наумов, Карамушка, Вергейчик.

Запасные: Щербаков, Залеский, Тихоновский, Матвеенко, Баранок, Шкурин, Золотов.

Крумкачы: Костюкевич, Челядинский (к), Василевский, Козел, Богунов, Скшинецкий, Филанович, Варванин, Драчев, Калугин, Лисакович.

Запасные: А.Шунто, Волчецкий, Карп, Исаченко, Д.Шунто, Забун.

 
Теги: Витебск
 
 
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Стали известны составы «Витебска» и «Крумкачоў» на матч 16-го тура чемпионата Беларуси Как сообщает группа «Крумкачоў» во «Вконтакте», глава клуба Денис Шунто на...

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