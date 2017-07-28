«Витебск» – «Крумкачы». Денис Шунто – в запасе «воронов», Дмитрий Лисакович дебютирует в высшей лиге

Стали известны составы «Витебска» и «Крумкачоў» на матч 16-го тура чемпионата Беларуси

Как сообщает группа «Крумкачоў» во «Вконтакте» , глава клуба Денис Шунто на поле выходить не планирует, но заявлен для того, чтобы находиться с командой на скамейке запасных.

Отметим также, что младший брат Виталия Лисаковича Дмитрий дебютирует в высшей лиге.

Витебск: Гущенко, Скитов, Бабичев, Квашук, Ледесма, Соловей, Козлов, Тимошенко, Наумов, Карамушка, Вергейчик.

Запасные: Щербаков, Залеский, Тихоновский, Матвеенко, Баранок, Шкурин, Золотов.

Крумкачы: Костюкевич, Челядинский (к), Василевский, Козел, Богунов, Скшинецкий, Филанович, Варванин, Драчев, Калугин, Лисакович.

Запасные: А.Шунто, Волчецкий, Карп, Исаченко, Д.Шунто, Забун.