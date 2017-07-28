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«Витебск» – «Крумкачы». Денис Шунто – в запасе «воронов», Дмитрий Лисакович дебютирует в высшей лиге
29.07.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Витебска» и «Крумкачоў» на матч 16-го тура чемпионата Беларуси
Как сообщает группа «Крумкачоў» во
Отметим также, что младший брат Виталия Лисаковича Дмитрий дебютирует в высшей лиге.
Витебск: Гущенко, Скитов, Бабичев, Квашук, Ледесма, Соловей, Козлов, Тимошенко, Наумов, Карамушка, Вергейчик.
Запасные: Щербаков, Залеский, Тихоновский, Матвеенко, Баранок, Шкурин, Золотов.
Крумкачы: Костюкевич, Челядинский (к), Василевский, Козел, Богунов, Скшинецкий, Филанович, Варванин, Драчев, Калугин, Лисакович.
Запасные: А.Шунто, Волчецкий, Карп, Исаченко, Д.Шунто, Забун.
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«Витебск» – «Крумкачы». Денис Шунто – в запасе «воронов», Дмитрий Лисакович дебютирует в высшей лиге
Стали известны составы «Витебска» и «Крумкачоў» на матч 16-го тура чемпионата Беларуси Как сообщает группа «Крумкачоў» во «Вконтакте», глава клуба Денис Шунто на...
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