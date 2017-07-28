﻿ «ПСЖ» нужно продать игроков на 110 млн евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара. 21.by
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«ПСЖ» нужно продать игроков на 110 млн евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара

29.07.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА хочет, чтобы «ПСЖ» продал игроков на сумму в районе 110 миллионов евро, если будет оформлен переход форварда «Барселоны» Неймара.

Организация не может принудить парижан к продаже футболистов, но если «Пари Сен-Жермен» не выручит такую сумму до 31 января 2018 года, то наверняка нарушит правила финансового фэйр-плей. 

Возможные санкции УЕФА в случае несоблюдения правил ФФП после покупки Неймара могут вступить в силу с сезона-2018/19.

Руководство «ПСЖ» по-прежнему не отказывается от приобретения игрока сборной Бразилии и планирует сделать все возможное для осуществления трансфера.

Напомним, что сумма сделки оценивается в 222 миллиона евро. 

 
 
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УЕФА хочет, чтобы «ПСЖ» продал игроков на сумму в районе 110 миллионов евро, если будет оформлен переход форварда «Барселоны» Неймара.

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