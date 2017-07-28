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Феттель стал лучшим в квалификации "Формулы-1" Гран при Венгрии

29.07.2017 18:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Пилот "Феррари" Себастьян Феттель победил в квалификации 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии, который состоялся в эту субботу.

Феттель стал лучшим в квалификации "Формулы-1" Гран при Венгрии
© REUTERS Jason Cairnduff
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Немецкий пилот победил со временем 1 минута 16,276 секунды. Второй результат у его партнера по "Феррари" Кими Райкконена — 1.16,444. Третье место занял представитель Финляндии Вальттери Боттас из "Мерседеса" — 1.16,530.

Россиянин Даниил Квят, пилот "Торо Россо" показал в квалификации 13-е время, а его партнер по команде испанец Карлос Сайнс стал десятым.

Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 30 июля.

Россиянин Квят во время субботней квалификации помешал находившемуся на быстром круге канадскому пилоту команды "Уильямс" Лэнсу Строллу. За это его наказали потерей трех мест на старте Гран-при Венгрии. Также Квят получил 10-й штрафной балл. Если в течение 12 месяцев пилот набирает 12 баллов, его остраняют на одну гонку.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский пилот Даниил Квят наказан потерей трех мест на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии, которая состоится в воскресенье.

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