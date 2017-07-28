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«Витебск» – «Крумкачы». Голкипер «воронов» Костюкевич забил гол, ударив от своих ворот
29.07.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 16 тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Крумкачы» (2:2, второй тайм) счет сравнял вратарь «воронов» Евгений Костюкевич.
Голкипер с рук выбил мяч от своих ворот, который долетел до ворот соперника и перелетел вратаря «Витебска» Дмитрия Гущенко.
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В матче 16 тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Крумкачы» (2:2, второй тайм) счет сравнял вратарь «воронов» Евгений Костюкевич.
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