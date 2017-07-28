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Изобретатель исчезающего спрея требует от ФИФА 30 млн евро

29.07.2017 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бразильский бизнесмен Гейне Алеманье, изобретатель исчезающего спрея, намерен добиться от ФИФА компенсации за использование судьями его запатентованной разработки.

Алеманье требует у ФИФА выплатить ему 110 миллионов бразильских реалов (около 30 миллионов евро – прим. ).

Организация игнорирует просьбы 46-летнего бразильца, поэтому он обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), орган, который занимается регулированием правил игры, с просьбой приостановить использование спрея. Направил свои обращения Алеманье и во все континентальные организации – УЕФА, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, Азиатскую конфедерацию футбола и Конфедерацию футбола Океании.

Аллеманье разработал спрей «Spuny» в 2000 году. Впервые его изобретение использовали на профессиональном уровне в чемпионате Бразилии и Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году. Спрей был запатентован изобретателем в октябре 2002 года.

Кубок Америки-2011 года стал первым турниром сборных, на котором использовался спрей, а в 2013 году он появился на клубном чемпионате мира в Марокко. Версия спрея «9-15» использовалась на ЧМ-2014 в Бразилии. Сейчас спрей используется повсеместно.

Спрей-арт. Как исчезающий спрей покоряет планету

 
 
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Бразильский бизнесмен Гейне Алеманье, изобретатель исчезающего спрея, намерен добиться от ФИФА компенсации за использование судьями его запатентованной...

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