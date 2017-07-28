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Всемирные игры. Гурков нокаутировал Джонса и в финале встретится с украинцем Пержановским
29.07.2017 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня во Вроцлаве прошли полуфинальные бои по муай-тай в рамках Всемирных игр-2017.
Белорусу Виталию Гуркову противостоял американец Трой Джонс.
Во втором раунде Трой Джонс пропустил от белоруса удар коленом в голову. Но сумел продолжить бой.
В третьем раунде американец еще дважды побывал в нокдауне, после чего рефери остановил бой.
В финале Виталий Гурков встретится с украинцем Станиславом Пержановским, который победил чемпиона мира-2017 Ивана Григорьева.
К сожалению, Гурков – единственный белорус, который дошел до финала. Павел Мясникович (71 кг) и Никита Шостак (81 кг) стали третьими.
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Сегодня во Вроцлаве прошли полуфинальные бои по муай-тай в рамках Всемирных игр-2017.
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