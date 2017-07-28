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Кубок Минска: "Юность" проиграла "Югре" в матче за третье место

29.07.2017 19:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Хоккеисты минской "Юности" уступили "Югре" из Ханты-Мансийска в поединке за бронзу Кубка Минска, турнир завершается в эту субботу.

На льду "Чижовка-Арены" состоялся матч за третье место. Минчане начали встречу с активных атак, и на четвертой минуте хоккеист "Юности" Райан Уолтерс открыл счет. Но столичная команда недолго была впереди. Спустя две минуты новичок "Югры" Евгений Скачков сравнял счет.

После первого перерыва гости смотрелись увереннее, и в итоге вырвались в лидеры после голевого броска Антона Королева.

Заключительный период закрепил успех "Югры": ворота минчан поразили Антон Курьянов и Вели-Матти Савинайнен. Таким образом, матч завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу гостей.

Ранее в субботу состоялся поединок за пятое место. Минское "Динамо" с сухим счетом победило рижских одноклубников. Благодаря счету 4:0 столичные хоккеисты заняли пятое место Кубка Минска.

В 19:30 начался главный финал турнира. За звание лучшего клуба сражаются ярославский "Локомотив" и московское "Динамо".

 
Теги: Минск
 
 
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Кубок Минска по хоккею завершается в белорусской столице, за первое место сражаются ярославский "Локомотив" и московское "Динамо".

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