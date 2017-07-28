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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя вышла в финал 50-метровки вольным стилем
29.07.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Вечерняя сессия
Женщины
50 м, вольный стиль
Белорусская пловчиха Александра Герасименя вышла в финал с восьмым временем (24,59). Первое время – у шведки Сары Шестрем, установившей мировой рекорд (23,67).
Полные результаты:
1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,67 WR
Мужчины
50 м, на спине
В полуфинальном заплыве примет участие белорус Павел Санкович
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Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.
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