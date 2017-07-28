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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя вышла в финал 50-метровки вольным стилем

29.07.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Вечерняя сессия

Женщины

50 м, вольный стиль

Белорусская пловчиха Александра Герасименя вышла в финал с восьмым временем (24,59). Первое время – у шведки Сары Шестрем, установившей мировой рекорд (23,67).

Полные результаты:

1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,67 WR
2. Пернилла Блуме (Дания) – 24,05
3. Симона Мануэль (США) – 24,12
4. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 24,20
5. Бронте Кэмпбелл (Австралия) – 24,43
6. Анна Сантаман (Франция) – 24,54
7. Сян Лю (Китай) – 24,56
8. Александра Герасименя (Беларусь) – 24,59

Мужчины

50 м, на спине

В полуфинальном заплыве примет участие белорус Павел Санкович

 
 
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Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.

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