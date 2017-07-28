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Гущенко разбил стекло в подтрибунном помещении
29.07.2017 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, на 55-й минуте матча 16-го тура чемпионата страны «Витебск» – «Крумкачы» голкипер «воронов» Евгений Костюкевич забил мяч ударом от собственных ворот. Курьезный мяч пропустил Дмитрий Гущенко. Встреча завершилась ничьей – 2:2.
Вратарь «Витебска» по окончании игры разбил стекло в подтрибунном помещении. Инцидент отображен в матчевом протоколе.
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Как сообщалось ранее, на 55-й минуте матча 16-го тура чемпионата страны «Витебск» – «Крумкачы» голкипер «воронов» Евгений Костюкевич забил мяч ударом от собственных...
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