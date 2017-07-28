Сергей Ясинский: «Мы заслуживали больше победы, чем «Крумкачы» ничьи»

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал ничью с «Крумкачами» (2:2) в матче чемпионата Беларуси.

– Мы в этой игре однозначно потеряли 2 очка. Причем, не только потому, что в турнирной таблице мы выше находимся, чем «Крумкачы». И даже дело не в том, что у них какие-то внутренние проблемы. В нашей команде мы на это старались вообще не обращать внимание.

Мой вывод исходит из логики игры. Мы владели преимуществом, создавали моменты. Правда, «Крумкачам» удалась хорошая контратака в начале матча. Однако, счет встречи после первого тайма был достаточно комфортным. После перерыва вмешался его величество случай. Я процентов 95 могу дать точно, что второй гол нам забили совершенно случайно. Вратарь просто выносил в поле мяч, дунул ветер, скользнул мяч. Конечно, для нас это очень неприятно. После этого мы полезли вперед всеми силами. Создали несколько голевых стопроцентных моментов. И, думаю, по логике матча мы заслуживали больше победы, чем «Крумкачы» ничьи. Впрочем, надо отдать должное минчанам. Они бились до конца.

– Игрой Ледесмы вы довольны...

– Доволен его игрой, он добавил нам последний пас. У нас появился человек, который может мяч вложить в ногу, передачей обострить игру – чего нам так не хватало. Уже в дебютном матче на его счету голевая передача. Единственное, под конец немножечко поменялась структура игры. И, наверное, Ледесма еще не стопроцентно готов. Поэтому мы его и поменяли во втором тайме, – сказал Ясинский.

«Витебск» – «Крумкачы». Вратарь гостей Костюкевич забил гол, ударив от своих ворот