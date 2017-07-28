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Денис Шунто: «О тех, кого не было с нами в Витебске, логично поговорить, выдержав паузу»
29.07.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто после ничьей с «Витебском» (2:2) не стал давать оценку решению четверых ведущих игроков команды пропустить эту встречу. Все они не отправились на выезд в связи с задержкой зарплаты.
«После таких эмоциональных матчей сложно что-то взвешенно комментировать. Сейчас мне хотелось бы сказать только о тех, кто непосредственно участвовал в игре. В Витебске сразу шесть человек дебютировали в высшей лиге. Они получили шанс проявить себя в большом футболе, и я рад, что они справились. Будем доверять парням и дальше.
Вообще в этом матче вся команда здорово себя проявила. Считаю, все ребята без преувеличения герои. О тех же, кого с нами в Витебске не было, логично будет поговорить в понедельник, выдержав паузу», – сказал Шунто.
Напомним, сегодня перед матчем стало известно о том, что ключевые футболисты «воронов» из-за задержек по зарплате отказались ехать на матч в Витебск.
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто после ничьей с «Витебском» (2:2) не стал давать оценку решению четверых ведущих игроков команды пропустить эту встречу.
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