Плавание. Чемпионат мира. Американец Дрессел выиграл три золота и другие результаты

Американский пловец Калеб Дрессел выиграл три золотые награды в предпоследний день чемпионата мира в Будапеште. Пловец был лучшим на дистанциях 50 м вольным стилем, 100 м баттерфляем и вместе с командой в эстафете 4х100 м.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия



Женщины

50 м, баттерфляй

1. Сара Шестрем (Швеция) – 24,60 (рекорд чемпионатов мира)

2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 25,38

3. Фарида Осман (Египет) – 25,39

200 м, спина

1. Эмили Сибом (Австралия) – 2.05,68

2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.05,85

3. Кэтлин Бейкер (США) – 2.06,48

800 м, вольный стиль

1. Кэтлин Ледеки (США) – 8.12,68

2. Ли Бинцзе (Китай) – 8.15,46

3. Леа Смит (США) – 8.17,22

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) – 21,15

2. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,27

3. Бен Прауд (Великобритания) – 21,43

100 м, баттерфляй

1. Калеб Дрессел (США) – 49,86

2. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,62

3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,83

3. Джозеф Скулинг (Сингапур) – 50,83

Смешанная эстафета

4х100 м, вольный стиль

1. США – 3.19,60 (мировой рекорд)

2. Голландия – 3.21,81

3. Канада – 3.23,55