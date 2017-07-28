|
Плавание. Чемпионат мира. Американец Дрессел выиграл три золота и другие результаты
29.07.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американский пловец Калеб Дрессел выиграл три золотые награды в предпоследний день чемпионата мира в Будапеште. Пловец был лучшим на дистанциях 50 м вольным стилем, 100 м баттерфляем и вместе с командой в эстафете 4х100 м.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Сара Шестрем (Швеция) – 24,60 (рекорд чемпионатов мира)
200 м, спина
1. Эмили Сибом (Австралия) – 2.05,68
800 м, вольный стиль
1. Кэтлин Ледеки (США) – 8.12,68
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Калеб Дрессел (США) – 21,15
100 м, баттерфляй
1. Калеб Дрессел (США) – 49,86
Смешанная эстафета
4х100 м, вольный стиль
1. США – 3.19,60 (мировой рекорд)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский пловец Калеб Дрессел выиграл три золотые награды в предпоследний день чемпионата мира в Будапеште.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии