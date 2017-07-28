ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плавание. Чемпионат мира. Американец Дрессел выиграл три золота и другие результаты

29.07.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Американский пловец Калеб Дрессел выиграл три золотые награды в предпоследний день чемпионата мира в Будапеште. Пловец был лучшим на дистанциях 50 м вольным стилем, 100 м баттерфляем и вместе с командой в эстафете 4х100 м. 

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Сара Шестрем (Швеция) – 24,60 (рекорд чемпионатов мира)
2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 25,38
3. Фарида Осман (Египет) – 25,39

200 м, спина

1. Эмили Сибом (Австралия) – 2.05,68
2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.05,85
3. Кэтлин Бейкер (США) – 2.06,48

800 м, вольный стиль

1. Кэтлин Ледеки (США) – 8.12,68
2. Ли Бинцзе (Китай) – 8.15,46
3. Леа Смит (США) – 8.17,22

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) – 21,15
2. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,27
3. Бен Прауд (Великобритания) – 21,43

100 м, баттерфляй

1. Калеб Дрессел (США) – 49,86
2. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,62
3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,83
3. Джозеф Скулинг (Сингапур) – 50,83

Смешанная эстафета

4х100 м, вольный стиль

1. США – 3.19,60 (мировой рекорд)
2. Голландия – 3.21,81
3. Канада – 3.23,55

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский пловец Калеб Дрессел выиграл три золотые награды в предпоследний день чемпионата мира в Будапеште.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Задоров просит зарплату 3 млн долларов, «Колорадо» предлагает 2 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика