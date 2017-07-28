Солодовников возглавил «Лиду»

Белорусский специалист Сергей Солодовников в ближайшее время возглавит «Лиду».

Об этом сообщается в официальном твиттере команды.

Напомним, в прошлом году Солодовников возглавлял «Неман». Однако позже покинул свой пост и продолжил работу в структуре команды.

Ранее пост рулевого «Лиды» покинул Петр Качуро.