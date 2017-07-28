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Солодовников возглавил «Лиду»
29.07.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Сергей Солодовников в ближайшее время возглавит «Лиду».
Об этом сообщается в официальном твиттере команды.
Напомним, в прошлом году Солодовников возглавлял «Неман». Однако позже покинул свой пост и продолжил работу в структуре команды.
Ранее пост рулевого «Лиды» покинул Петр Качуро.
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Белорусский специалист Сергей Солодовников в ближайшее время возглавит «Лиду».
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