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Вратарь Сороко перейдет в «Торпедо-БелАЗ»
29.07.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, голкипер БАТЭ Артем Сороко продолжит карьеру в «Торпедо-БелАЗ».
Напомним, в первом круге на правах аренды вратарь выступал за «Ислочь».
Статистику выступлений 25-летнего Сороко сморите здесь.
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Как стало известно Tribuna.com, голкипер БАТЭ Артем Сороко продолжит карьеру в «Торпедо-БелАЗ».
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