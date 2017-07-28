Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты», Корзун провел весь матч

Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты» (5:0) в рамках третьего тура премьер-лиги. Счет в матче открыл Буяльский на 9-й минуте после передачи Ярмоленко. Также по ходу матча отличился и Дьюмерси Мбокани.

Во втором тайме хет-трик сделал 19-летний полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков. Добавим, что белорусский полузащитник Никита Корзун провел весь матч в составе киевлян.

Также в этом матче вышел на замену Олег Гусев, для которого это была первая встреча в футболке киевской команды с октября 2016 года.

«Карпаты» под руководством нового главного тренера Серхио Наварро не смогли выиграть уже в третьем матче подряд. Ранее львовский клуб покинул Олег Дулуб.

Напомним, встреча проходила на НСК «Олимпийский».

Видео. «Динамо» вынесло «Карпаты»