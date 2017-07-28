Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты», Корзун провел весь матч
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Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты» (5:0) в рамках третьего тура премьер-лиги. Счет в матче открыл Буяльский на 9-й минуте после передачи Ярмоленко. Также по ходу матча отличился и Дьюмерси Мбокани.
Во втором тайме хет-трик сделал 19-летний полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков. Добавим, что белорусский полузащитник Никита Корзун провел весь матч в составе киевлян.
Также в этом матче вышел на замену Олег Гусев, для которого это была первая встреча в футболке киевской команды с октября 2016 года.
«Карпаты» под руководством нового главного тренера Серхио Наварро не смогли выиграть уже в третьем матче подряд. Ранее львовский клуб покинул Олег Дулуб.
Напомним, встреча проходила на НСК «Олимпийский».
Видео. «Динамо» вынесло «Карпаты»
Дата проведения
29 июля, 19.30,
«НСК Олимпийский»
Голы:
1:0 –
8
,
Буяльский
2:0 –
55 ,
Цыганков
3:0 –
58 ,
Мбокани
4:0 –
62 ,
Цыганков
5:0 –
83 .
Цыганков
Динамо Киев –
, Рудько , Кадар , Хачериди , Вида , Кендзера , Корзун ( Шепелев , 76), Беседин , Буяльский , Цыганков ( Ярмоленко , 67), Гусев ( Мбокани , 63).
Кравец
Карпаты –
, Мысак , Мирошниченко , Лобай , Нестеров ( Лебеденко , 88), Бусько , Клец , Ткачук ( Худобяк , 65), Аркес ( Чачуа , 65), Ди Франко , Рибас .
Гуцуляк
Предупреждения:
(71), Хачериди
(74), Кадар
(77). Лебеденко
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Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты» (5:0) в рамках третьего тура премьер-лиги.
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