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Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты», Корзун провел весь матч

29.07.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты» (5:0) в рамках третьего тура премьер-лиги. Счет в матче открыл Буяльский на 9-й минуте после передачи Ярмоленко. Также по ходу матча отличился и Дьюмерси Мбокани.

Во втором тайме хет-трик сделал 19-летний полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.  Добавим, что белорусский полузащитник Никита Корзун провел весь матч в составе киевлян.

Также в этом матче вышел на замену Олег Гусев, для которого это была первая встреча в футболке киевской команды с октября 2016 года.

«Карпаты» под руководством нового главного тренера Серхио Наварро не смогли выиграть уже в третьем матче подряд. Ранее львовский клуб покинул Олег Дулуб.

Напомним, встреча проходила на НСК «Олимпийский».

 

Видео. «Динамо» вынесло «Карпаты»

 

Динамо Киев – Карпаты 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
29 июля, 19.30, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 8 Буяльский, 2:0 – 55 Цыганков, 3:0 – 58 Мбокани, 4:0 – 62 Цыганков, 5:0 – 83 Цыганков.
Динамо КиевРудько, Кадар, Хачериди, Вида, Кендзера, Корзун, Шепелев (Беседин, 76), Буяльский, Цыганков, Ярмоленко (Гусев, 67), Мбокани (Кравец, 63).
КарпатыМысак, Мирошниченко, Лобай, Нестеров, Лебеденко (Бусько, 88), Клец, Ткачук, Худобяк (Аркес, 65), Чачуа (Ди Франко, 65), Рибас, Гуцуляк.
Предупреждения:
Хачериди (71), Кадар (74), Лебеденко (77).

 

 
 
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Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты» (5:0) в рамках третьего тура премьер-лиги.

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