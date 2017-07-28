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«Барселона» пожалуется УЕФА на «ПСЖ» в случае трансфера Неймара
29.07.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Барселоны» планирует подать жалобу на «Пари Сен-Жермен» в УЕФА, если парижане выкупят форварда Неймара за 222 миллиона евро.
«Барселона» пожалуется на нарушение «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей (ФФП).
Каталонцы полагают, что ни у одного клуба нет средств на приобретение Неймара за такую сумму. А обращение парижан к французским банкам будет считаться нарушением ФФП.
Таким образом, «Барселона» присоединится к инициативе Ла Лиги, глава которой Хавьер Тебас пообещал обратиться в УЕФА и европейские суды.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» нужно продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара.
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Руководство «Барселоны» планирует подать жалобу на «Пари Сен-Жермен» в УЕФА, если парижане выкупят форварда Неймара за 222 миллиона евро.
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