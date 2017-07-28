Виталий Жуковский: «Неделя была нервной: приходилось решать финансовые вопросы»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский дал оценку домашней победе над «Торпедо-БелАЗ» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата страны.

– Неделя была нервной: приходилось решать финансовые вопросы. Удалось угадать тактическую схему соперника. Пришел новый тренер, который играл в основном по схеме с четырьмя защитниками, предыдущий же играл в три. Но, как я и предположил, Кубарев – опытный тренер, который не станет менять в первом же поединке командную тактическую схему. Так и получилось. А игра выдалась равной. Нам существенно усложнила жизнь травма Холодинского, который пребывал в хорошей форме. Его наконец-то начала чувствовать команда, и, думаю, он мог в субботу воспользоваться своими шансами.

– Мы отличились, потом во втором тайме еще забили красивый мяч, после чего начался привычный уже мандраж. Когда парни понимают, что находятся в зоне вылета, а на горизонте маячит победа, начинается «трясогубка». Когда надо играть в футбол, начинаем отбиваться. За это в очередной раз были наказаны: пропустили мяч.

– Серьезное у Холодинского повреждение?

– Травма задней поверхности бедра. Часто говорят, что, когда футболист на пике, риск получения повреждения растет.

– Сейчас клубу необходимо набирать очки в каждом матче. После счета 1:0 вы не стали играть на удержание, как поступили бы многие, а продолжали атаковать и забили второй. Вы требуете таких действий?

– Да, требуем. Мы – тренерский штаб. Иначе действовали только в Жодино в первом туре и с «Динамо», когда очень хотели сыграть на ноль, – сказал Жуковский.