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«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ». Матч посетили 150 человек, повторен антирекорд посещаемости сезона

29.07.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в матче 16 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Торпедо-БелАЗ» (2:1).

Матч прошел на стадионе ФК «Минск». Игру посетили 150 зрителей. Таким образом, был повторен антирекорд посещаемости сезона.

Ранее такое же количество болельщиков на «Тракторе» собрал матч 9-го тура «Минск» – «Днепр» (0:0).

Протокольная цифра 150 идентична наихудшему показателю предыдущего сезона высшей лиги: матч 25-го тура «Нафтан» – «Крумкачы» (1:0) на «Атланте» посетили 150 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в матче 16 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Торпедо-БелАЗ» (2:1).

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