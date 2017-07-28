Евгений Костюкевич о своем голе «Витебску»: «Призываю Диму Гущенко не посыпать голову пеплом и идти дальше, потому что это несчастный случай»

Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич рассказал про забитый им в матче с «Витебском» (2:2) гол и поддержал голкипера витеблян Дмитрия Гущенко, который пропустил гол от своего коллеги.

– Играл на выходе, увидел в отрыве нападающего. Увидел, что вратарь находится в позиции, где он руками играть не может. Филанович остался один в один с защитником. Решил «ляпнуть» вперед, тем более, что играли по ветру, и поляна мокрая. Надежда была на ошибку какую-то – какой-то кикс или еще что-то. А получилось то, что получилось. Какое-никакое очко и полное разочарование для Гущенко. Но это несчастный случай, ничего не сделаешь. Пускай не расстраивается, от этого никто не застрахован.

– Что почувствовал после гола?

– Я сразу посмотрел на табло и понял, что нам еще очень много играть. Такой прям гиперрадости не было. Меня больше удивило, что пацаны прибежали, начали орать что-то на ухо. Они радовались гораздо больше. Я понимал, что нам еще играть дальше. По сути, этот гол мог ничего и не решить. По итогу, пацаны костьми ложились и на жилах вырвали этот матч, сыграли вничью. Я думаю, такая ничья – это достойный результат с учетом того, что у нас сегодня много необстрелянных бойцов вышло на поле. Выстояли – это самое главное. Несмотря ни на что, мы добились какого-никакого результата. Но все молодцы. Молодцы, что помогли Антохе дебютировать в высшей лиге. И я помог, не без этого. Я ему вообще часто помогаю в последнее время.

– Кстати, о помощи…

– Прошла разрезающая передача, игрок выбегал один в один. Я думал, что успеваю, но в последний момент он пробросил мяч мимо и в меня, получается, врезается. Мне сложно было отскочить ни влево, ни вправо, чтобы мы не нашли друг друга на поле. Но если на холодную голову анализировать, то, получается, все сделал правильно, потому что дал шанс команде не пропустить. А если бы каким-то образом избежал контакта, он бы меня оббежал и закатил в пустые ворота. Но прямо умышленно я не хотел фолить, понимал, что это один на один. Но как получилось, так получилось. Очень неприятно сейчас на душе. Не люблю удаляться.

– Что в раздевалке сказали?

– Сказали, что у меня голов столько же, сколько у Шикавки. Считаю, что это показатель.

– Знаешь еще голкиперов, забивавших от своих ворот?

– Видел, Жевнов забивал. А так вроде не видел больше таких голов.

– Выходит, встал в один ряд с Жевновым? :)

– С Юрой тяжело встать в один ряд, все-таки человек заслуженный. Но в этом компоненте – да, можно и так сказать.

– Яшин тоже пропускал похожий гол.

– Сам Лев? Это доказывает, что даже с великими вратарями случаются подобные ситуации. Еще раз призываю Диму не посыпать голову пеплом и идти дальше, потому что это несчастный случай. Считаю, что реакция болельщиков «Витебска» по отношению к нему была неправильной и неуместной: вместо поддержки сыпались какие-то оскорбления в сторону человека, который, так сказать, ранен был в бою. Это неправильно. Я думаю, людям, которые такие вещи говорили, стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. В общем, все, мне надо идти покупать салат, – сказал Костюкевич в интервью пресс-службе клуба.

Вратарь «Крумкачоў» забивает от своих ворот, а потом удаляется