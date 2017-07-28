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Три класико почти подряд! Обновите клубные приложения «Реала» и «Барселоны» на русском
29.07.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках International Champions Cup пройдет первое класико нового сезона – «Реал» с «Барселоной» сыграют в Майами.
Кроме того, совсем скоро нас ждут два матча между этими командами за Суперкубок Испании.
Клубные приложения «Реала» и «Барселоны» – самый удобный способ следить за играми команд и узнавать свежие новости.
В этих приложениях вы найдете:
– Новости, тексты и интервью о клубе;
– Онлайн-трансляции матчей, составы команд;
– Статистика турниров и игроков команд;
– Календарь и расписание матчей – Чемпионат Испании – Примера или Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига Чемпионов;
– Блоги пользователей и статьи;
– Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.
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Сегодня в рамках International Champions Cup пройдет первое класико нового сезона – «Реал» с «Барселоной» сыграют в Майами.
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