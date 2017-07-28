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Три класико почти подряд! Обновите клубные приложения «Реала» и «Барселоны» на русском

29.07.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках International Champions Cup пройдет первое класико нового сезона – «Реал» с «Барселоной» сыграют в Майами.

Кроме того, совсем скоро нас ждут два матча между этими командами за Суперкубок Испании.

Клубные приложения «Реала» и «Барселоны» – самый удобный способ следить за играми команд и узнавать свежие новости.

В этих приложениях вы найдете:

– Новости, тексты и интервью о клубе;

– Онлайн-трансляции матчей, составы команд;

– Статистика турниров и игроков команд;

– Календарь и расписание матчей – Чемпионат Испании – Примера или Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига Чемпионов;

– Блоги пользователей и статьи;

– Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.

Скачать приложение «Реала» на Аndroid

Скачать приложение «Реала» на iOs

Три класико почти подряд! Обновите клубные приложения «Реала» и «Барселоны» на русском

Скачать приложение «Барселоны» на Аndroid

Скачать приложение «Барселоны» на iOs

Три класико почти подряд! Обновите клубные приложения «Реала» и «Барселоны» на русском

 
 
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Сегодня в рамках International Champions Cup пройдет первое класико нового сезона – «Реал» с «Барселоной» сыграют в Майами.

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