Три класико почти подряд! Обновите клубные приложения «Реала» и «Барселоны» на русском

Сегодня в рамках International Champions Cup пройдет первое класико нового сезона – «Реал» с «Барселоной» сыграют в Майами.

Кроме того, совсем скоро нас ждут два матча между этими командами за Суперкубок Испании.

Клубные приложения «Реала» и «Барселоны» – самый удобный способ следить за играми команд и узнавать свежие новости.

В этих приложениях вы найдете:

– Новости, тексты и интервью о клубе;

– Онлайн-трансляции матчей, составы команд;

– Статистика турниров и игроков команд;

– Календарь и расписание матчей – Чемпионат Испании – Примера или Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига Чемпионов;

– Блоги пользователей и статьи;

– Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.

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Скачать приложение «Барселоны» на Аndroid

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