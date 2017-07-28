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Родионов забил 200-й мяч в карьере, поразив ворота с 25-ти метров
29.07.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов забил 200-й мяч в карьере на 59-й минуте матча 16-го тура чемпионата страны с «Гомелем», сделав счет – 3:0.
Всего в сезоне на счету форварда стало три гола.
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов забил 200-й мяч в карьере на 59-й минуте матча 16-го тура чемпионата страны с «Гомелем», сделав счет – 3:0.
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