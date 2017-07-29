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Трансфер Неймара из-за налогообложения во Франции обойдется «ПСЖ» в 300 млн евро
30.07.2017 05:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ».
После матча с «Реалом» в рамках International Champions Cup 25-летний бразилец отправится в Китай на мероприятие Nike (технический спонсор «Барселоны»), а потом прилетит в Доху на подписание контракта с Qatar Sports Investment – фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ».
Сообщается, что Неймар уже рассказал игрокам «Барселоны», что перейдет в парижский клуб.
Из-за системы налогообложения во Франции трансфер нападающего обойдется «ПСЖ» не в 222 миллиона евро (опция выкупа Неймара), а в 300 млн.
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Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ».
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