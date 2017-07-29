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Тренер "Крумкачей" о голе Костюкевича через все поле: отличный удар

30.07.2017 08:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Главный тренер ФК "Крумкачы" Алексей Кучук прокомментировал игру своего клуба против "Витебска" и великолепный удар голкипера Костюкевича через все поле.

Тренер "Крумкачей" о голе Костюкевича через все поле: отличный удар
© Youtube / Watch Sport
Видеофакт: вратарь ФК "Крумкачы" забил мяч через все поле

Накануне "Крумкачы" в рамках чемпионата Беларуси провели встречу с ФК "Витебск", которая завершилась ничьей 2:2.

"На поле была Команда. То желание, та самоотдача, что были на поле — это просто блестяще. Блестяще играли, соблюдали структуру, полностью выполнили план на игру", — цитирует официальный сайт "Крумкачей" слова Кучука.

Главный тренер отметил невероятный результативный бросок по воротам витебчан вратаря Костюкевича через все поле, который стал главным хитом игры.

"Это был отличный удар. Он и на тренировках тоже забивает", — сказал Кучук, отметив, что раньше голы вратарей видел только по телевизору.

В ходе игры Костюкевич был удален за фол, его заменил дебютант Антон Шунто. Главный тренер отметил и игру молодого голкипера, не пропустившего до конца игры.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Наставник клуба поблагодарил футболистов за игру, отметив, что план на матч был полностью выполнен.

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