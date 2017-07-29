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«Челси» готов предложить за Алекса Сандро рекордные для защитников 68 млн евро
30.07.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» не оставляет попыток приобрести левого защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.
По информации The Times, лондонцы согласны заплатить за 26-летнего игрока сборной Бразилии 68 миллионов евро – рекордную сумму для защитников в мировом футболе.
Ранее туринцы отклонили 3 предложения «Челси» по Сандро в размере 50, 60 и 63 млн.
В настоящее время самым дорогим защитником является Бенжамен Менди, перешедший неделю назад из «Монако» в «Манчестер Сити» за 57,5 млн евро.
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«Челси» не оставляет попыток приобрести левого защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.
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