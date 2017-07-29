ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Родионов: «Надеюсь, результат матча с «Гомелем» поможет и в преломлении на ответную встречу с пражской «Славией»

30.07.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий Виталий Родионов выразил надежду, что выигрыш у «Гомеля» (3:0) поможет БАТЭ в преломлении на ответный лигочемпионский поединок с пражской «Славией».

– Мы не добились бы этой победы, если бы не отнеслись к игре должным образом. Командная психология была именно такой, какой и должна быть. Что очень порадовало. Понятное дело, мы действовали далеко не идеально – необходимо и в дальнейшем прибавлять во всех компонентах от матча к матчу.

В первом тайме использовали два момента, благодаря чему создали определенный задел. Хотя и у соперников возникали шансы. К счастью, удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Наверное, мой 200-й гол в карьере и не мог оказаться неэффектным. Перед сезоном заглядывал в статистику, знал, что в нынешнем году способен покорить почетную отметку. Но то, что это случилось сегодня, услышал только из объявления по стадиону. Конечно, испытываю гордость – достижение нерядовое. В том эпизоде решил пробить из-за пределов штрафной. При подобных ударах всегда рассчитываешь на долю везения – и все сложилось замечательно.

Надеюсь, этот результат поможет и в преломлении на ответную встречу с пражской «Славией». Мы получили хороший заряд эмоций – постараемся правильно ими распорядиться, – сказал Родионов.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Виталий Родионов выразил надежду, что выигрыш у «Гомеля» (3:0) поможет БАТЭ в преломлении на ответный лигочемпионский поединок с пражской «Славией».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Барселона» выиграла дивизион International Champions Cup в США, «Реал» занял последнее место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика