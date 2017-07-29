Виталий Родионов: «Надеюсь, результат матча с «Гомелем» поможет и в преломлении на ответную встречу с пражской «Славией»

Нападающий Виталий Родионов выразил надежду, что выигрыш у «Гомеля» (3:0) поможет БАТЭ в преломлении на ответный лигочемпионский поединок с пражской «Славией».

– Мы не добились бы этой победы, если бы не отнеслись к игре должным образом. Командная психология была именно такой, какой и должна быть. Что очень порадовало. Понятное дело, мы действовали далеко не идеально – необходимо и в дальнейшем прибавлять во всех компонентах от матча к матчу.

В первом тайме использовали два момента, благодаря чему создали определенный задел. Хотя и у соперников возникали шансы. К счастью, удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Наверное, мой 200-й гол в карьере и не мог оказаться неэффектным. Перед сезоном заглядывал в статистику, знал, что в нынешнем году способен покорить почетную отметку. Но то, что это случилось сегодня, услышал только из объявления по стадиону. Конечно, испытываю гордость – достижение нерядовое. В том эпизоде решил пробить из-за пределов штрафной. При подобных ударах всегда рассчитываешь на долю везения – и все сложилось замечательно.

Надеюсь, этот результат поможет и в преломлении на ответную встречу с пражской «Славией». Мы получили хороший заряд эмоций – постараемся правильно ими распорядиться, – сказал Родионов.