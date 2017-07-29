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Джон Джонс нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул UFC в полутяжелом весе

30.07.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 214, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.

В третьем раунде Джонс потряс Кормье ударом ногой в голову, а затем добил руками, одержав победу техническим нокаутом.

Напомним, что бойцы проводили реванш – в январе 2015 года Джонс победил Кормье единогласным решением судей.

Для Джонса это был первый бой после дисквалификации за употребление допинга.

 
 
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В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 214, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.

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