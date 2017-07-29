|
Джон Джонс нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул UFC в полутяжелом весе
30.07.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 214, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.
В третьем раунде Джонс потряс Кормье ударом ногой в голову, а затем добил руками, одержав победу техническим нокаутом.
Напомним, что бойцы проводили реванш – в январе 2015 года Джонс победил Кормье единогласным решением судей.
Для Джонса это был первый бой после дисквалификации за употребление допинга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 214, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии