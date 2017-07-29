Джон Джонс нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул UFC в полутяжелом весе

В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 214, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.

В третьем раунде Джонс потряс Кормье ударом ногой в голову, а затем добил руками, одержав победу техническим нокаутом.

Напомним, что бойцы проводили реванш – в январе 2015 года Джонс победил Кормье единогласным решением судей.

Для Джонса это был первый бой после дисквалификации за употребление допинга.