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Мирко Иванич: «Надеюсь, что в противостоянии с пражской «Славией» БАТЭ продемонстрирует качественный футбол и выполнит поставленную задачу»

30.07.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич после поединка с «Гомелем» (3:0) признался, что очень заждался своего первого гола в нынешнем чемпионате.

– Мне понравилось, как сегодня действовала наша команда. Постоянно контролировали мяч, создали много моментов. Хотя, естественно, можем играть лучше – это касается и атаки, и обороны.

Перед матчем тренеры напоминали об апрельском выезде в Гомель, когда мы потеряли два очка. Хотелось перед родными болельщиками реабилитироваться за ту неудачу. Да и текущая табличная ситуация говорила о необходимости побеждать. Вышли на поле с нужным настроем, с предельной мотивацией, были заряженными на результат. И все получилось здорово.

Даже не представляете, как я заждался своего первого гола в нынешнем чемпионате! Почти в каждом поединке имел моменты, да никак не удавалось забить. Огорчался, переживал. И сейчас будто камень с сердца свалился. Сразу решил бить, пускай угол и был довольно острым. К счастью, попал как надо.

Физически ощущаю себя хорошо. График матчей напряженный – и определенная усталость, конечно, есть. Но я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что в следующую среду в противостоянии с пражской «Славией» БАТЭ продемонстрирует качественный футбол и выполнит поставленную задачу. Видно, что все ребята на это нацелены, – сказал Иванич.

 
Теги: Гомель
 
 
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич после поединка с «Гомелем» (3:0) признался, что очень заждался своего первого гола в нынешнем чемпионате.

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