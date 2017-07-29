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«Барселона» заплатит за Паулиньо отступные 40 млн евро
30.07.2017 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сообщается, что каталонцы готовы активировать опцию выкупа 28-летнего игрока сборной Бразилии за 40 миллионов евро, прописанную в его контракте с китайским клубом в качестве суммы компенсации.
Ранее «Гуанчжоу» дважды отказывался продать Паулиньо «Барселоне» — за 20 и 25 млн.
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«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.
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