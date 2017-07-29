Сергей Кривец: «Надеюсь, что еще могу заявить о себе»

Полузащитник «Арки» Сергей Кривец надеется, что сможет заявить о себе в новом клубе.

«Я мог сыграть лучше в «Висле». Понимаю, что разочаровал своей игрой многих. Хотел бы исправиться. Я амбициозный человек, и не могу оставаться довольным той игрой, какую показывал в Плоцке. Но сейчас нет смысла разговаривать о прошлом. В жизни игрока многое случается. Смотрю с надеждой в будущее.

Проблемы с составом в «Арке»? Не хочу делать какие-либо заявления, особенно о том, что могу кого-то заменить. Собираюсь в каждой игре выкладываться на 100 процентов.

Матч против «Вислы» Плоцк? Рад, что это случится так скоро. Встречусь со своими друзьями. Это всегда придает дополнительную атмосферу матчу.

Чувствую себя хорошо, готов играть. Надеюсь, что еще могу заявить о себе, для этого я здесь, – сказал Кривец.