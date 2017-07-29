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"Барселона" в финале Международного кубка чемпионов обыграла "Реал"
30.07.2017 10:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Испанский футбольный клуб "Барселона" стал победителем Международного кубка чемпионов, обыграв в финале мадридский "Реал".
Финальная встреча в рамках турнира прошла накануне в Майами и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Барсы".
В составе чемпионов результативными бросками отличились Лионель Месси (третья минута), Иван Ракитич (7), Жерар Пике (50). У мадридцев голы забили Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).
Испанцы в ходе турнира стали победителями всех матчей, в которых участвовали, что и принесло им первое место.
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Испанский футбольный клуб "Барселона" стал победителем Международного кубка чемпионов, обыграв в финале мадридский "Реал". Финальная встреча...
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