МИНСК, 30 июл — Sputnik. Испанский футбольный клуб "Барселона" стал победителем Международного кубка чемпионов, обыграв в финале мадридский "Реал".

Финальная встреча в рамках турнира прошла накануне в Майами и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Барсы".

В составе чемпионов результативными бросками отличились Лионель Месси (третья минута), Иван Ракитич (7), Жерар Пике (50). У мадридцев голы забили Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).

Испанцы в ходе турнира стали победителями всех матчей, в которых участвовали, что и принесло им первое место.