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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя и Санкович поборются за медали

30.07.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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30 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны комплекты медалей в плавании на 50 м вольным стилем у женщин и 50 метров на спине у мужчин.

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Начало вечерней сессии – 18.30 по белорусскому времени

Женщины

50 м, вольный стиль

Старт-лист

1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,67 WR
2. Пернилла Блуме (Дания) – 24,05
3. Симона Мануэль (США) – 24,12
4. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 24,20
5. Бронте Кэмпбелл (Австралия) – 24,43
6. Анна Сантаман (Франция) – 24,54
7. Сян Лю (Китай) – 24,56
8. Александра Герасименя (Беларусь) – 24,59

Мужчины

50 м, на спине

Старт-лист

1. Камиль Лакур (Франция) – 24,30
2. Джуня Кога (Япония) – 24,44
3. Мэтт Грэверс (США) – 24,65
4. Сюй Цзяюй (Китай) – 24,67
5. Джастин Ресс (США) – 24,70
6. Павел Санкович (Беларусь) – 24,74
7. Жереми Стравью (Франция) – 24,81
8. Джонатан Копелев (Израиль) – 24,84

 
 
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30 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны комплекты медалей в плавании на 50 м вольным стилем у женщин и 50 метров на спине у...

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