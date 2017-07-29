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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя и Санкович поборются за медали
30.07.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
30 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны комплекты медалей в плавании на 50 м вольным стилем у женщин и 50 метров на спине у мужчин.
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Начало вечерней сессии – 18.30 по белорусскому времени
Женщины
50 м, вольный стиль
Старт-лист
1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,67 WR
Мужчины
50 м, на спине
Старт-лист
1. Камиль Лакур (Франция) – 24,30
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30 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны комплекты медалей в плавании на 50 м вольным стилем у женщин и 50 метров на спине у...
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