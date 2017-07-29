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Дмитрий Гущенко: «Точно могу заверить всех – больше в этом сезоне я не намерен «помогать» команде терять очки»
30.07.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко попросил прощения у болельщиков, партнеров и тренеров за допущенную ошибку в матче 16-го тура чемпионата против «Крумкачоў» (2:2).
«Хочу извиниться перед нашими преданными болельщиками, партнерами по команде, тренерским штабом: моя ошибка привела к тому, что мы потеряли два очка. Я был очень расстроен после матча. То, что случилось, уже не исправить, но в одном я точно могу заверить всех — больше в этом сезоне я не намерен «помогать» команде терять очки. Спасибо большое партнерам и тренерскому штабу за то, что в этой сложной ситуации меня поддерживают. Благодарен и игрокам «Крумкачоў»: после матча они также меня поддержали. Еще раз спасибо тем, кто на моей стороне, и еще раз прошу прощения за то, что подвел «Витебск», – сказал Гущенко.
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Дмитрий Гущенко: «Точно могу заверить всех – больше в этом сезоне я не намерен «помогать» команде терять очки»
Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко попросил прощения у болельщиков, партнеров и тренеров за допущенную ошибку в матче 16-го тура чемпионата против «Крумкачоў» (2:2).
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