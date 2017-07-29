Дмитрий Гущенко: «Точно могу заверить всех – больше в этом сезоне я не намерен «помогать» команде терять очки»

Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко попросил прощения у болельщиков, партнеров и тренеров за допущенную ошибку в матче 16-го тура чемпионата против «Крумкачоў» (2:2).

«Хочу извиниться перед нашими преданными болельщиками, партнерами по команде, тренерским штабом: моя ошибка привела к тому, что мы потеряли два очка. Я был очень расстроен после матча. То, что случилось, уже не исправить, но в одном я точно могу заверить всех — больше в этом сезоне я не намерен «помогать» команде терять очки. Спасибо большое партнерам и тренерскому штабу за то, что в этой сложной ситуации меня поддерживают. Благодарен и игрокам «Крумкачоў»: после матча они также меня поддержали. Еще раз спасибо тем, кто на моей стороне, и еще раз прошу прощения за то, что подвел «Витебск», – сказал Гущенко.

«Сказали, что у меня столько же голов, сколько у Шикавки. Это показатель». Вратарь «Крумкачоў» забивает от своих ворот, а потом удаляется