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Плавание. Чемпионат мира. Белорусы вышли в финал комбинированной эстафеты
30.07.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Будапеште проходят заключительные соревнования плавательного турнира.
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Комбинированная эстафета
Белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Артема Мачекина вышли в финал, показав восьмое время (3.33,83). Лучший результат продемонстрировали американцы – 3.29,66.
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В Будапеште проходят заключительные соревнования плавательного турнира.
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