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Плавание. Чемпионат мира. Белорусы вышли в финал комбинированной эстафеты

30.07.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Будапеште проходят заключительные соревнования плавательного турнира.

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Комбинированная эстафета

Белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Артема Мачекина вышли в финал, показав восьмое время (3.33,83). Лучший результат продемонстрировали американцы – 3.29,66.

 
 
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В Будапеште проходят заключительные соревнования плавательного турнира.

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