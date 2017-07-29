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Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне «Барселона» может выиграть все турниры»

30.07.2017 13:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о победе над «Реалом» в рамках International Champions Cup (3:2).

«Мы очень хорошо вошли в игру, имели много моментов, доминировали и могли еще увеличить счет. Я доволен тем, как мы играли.

Этот матч отсылает нас к играм за Суперкубок Испании, но мы знаем, что там все будет по-другому.

Встреча не была товарищеской. Я рад, что игроки правильно отнеслись к этой игре, доволен готовностью футболистов, несмотря на жару и влажность.

У нас игроки высокого уровня, особенно Месси, он исключительный футболист. В перспективе в этом сезоне мы можем выиграть все турниры», – сказал Вальверде.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о победе над «Реалом» в рамках International Champions Cup (3:2).

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