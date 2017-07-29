Акинфеев стал рекордсменом по числу сезонов с сухими матчами в рамках премьер-лиги

ЦСКА в матче 3-го тура РФПЛ обыграл хабаровский СКА (2:0).

Вратарь московской команды Игорь Акинфеев, отыгравший первый в этом чемпионате России матч на ноль, стал рекордсменом по количеству сезонов с сухими матчами в рамках премьер-лиги.

Теперь у 31-летнего голкипера их 15 из 15 возможных. Он обошел вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова (14).