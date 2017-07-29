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Акинфеев стал рекордсменом по числу сезонов с сухими матчами в рамках премьер-лиги

30.07.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЦСКА в матче 3-го тура РФПЛ обыграл хабаровский СКА (2:0).

Вратарь московской команды Игорь Акинфеев, отыгравший первый в этом чемпионате России матч на ноль, стал рекордсменом по количеству сезонов с сухими матчами в рамках премьер-лиги.

Теперь у 31-летнего голкипера их 15 из 15 возможных. Он обошел вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова (14).

 

 
 
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