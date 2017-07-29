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Борис Тасман: «Проблемы «Крумкачоў», словно зеркало нашей уродливой экономики»
30.07.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Борис Тасман высказал мнение о положении дел в «Крумкачах».
«Проблемы «Крумкачоў», словно зеркало нашей уродливой экономики, в которой частная инициатива, стремление к развитию и цивилизованным отношениям отторгаются в зародыше. Люди — футболисты и тренеры — рады бы жить в атмосфере движения вперед, но все же не бесплатно. По-моему, в этом и состоит драма Дениса Шунто, талантливого футбольного менеджера и порядочного человека.
Даже за короткий период он создал эмоционально привлекательную команду, которая и сейчас имеет кубковые перспективы и надежную турнирную позицию. Скольких фактически бросовых футболистов нашел Денис Петрович в недрах первой и второй (!) лиг, помог им вырасти, подтянуться до уровня высшей.
В «Крумкачах» «родился» тренер Олег Дулуб, сейчас наблюдаем тренерскую вспышку Алексея Кучука. Эта команда, коли ей помогут выжить, подарит нашему футболу еще немало светлых событий — матчей, голов и, главное, людей», – сказал Тасман.
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Журналист «Прессбола» Борис Тасман высказал мнение о положении дел в «Крумкачах».
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