Борис Тасман: «Проблемы «Крумкачоў», словно зеркало нашей уродливой экономики»

Журналист «Прессбола» Борис Тасман высказал мнение о положении дел в «Крумкачах».

«Проблемы «Крумкачоў», словно зеркало нашей уродливой экономики, в которой частная инициатива, стремление к развитию и цивилизованным отношениям отторгаются в зародыше. Люди — футболисты и тренеры — рады бы жить в атмосфере движения вперед, но все же не бесплатно. По-моему, в этом и состоит драма Дениса Шунто, талантливого футбольного менеджера и порядочного человека.

Даже за короткий период он создал эмоционально привлекательную команду, которая и сейчас имеет кубковые перспективы и надежную турнирную позицию. Скольких фактически бросовых футболистов нашел Денис Петрович в недрах первой и второй (!) лиг, помог им вырасти, подтянуться до уровня высшей.

В «Крумкачах» «родился» тренер Олег Дулуб, сейчас наблюдаем тренерскую вспышку Алексея Кучука. Эта команда, коли ей помогут выжить, подарит нашему футболу еще немало светлых событий — матчей, голов и, главное, людей», – сказал Тасман.