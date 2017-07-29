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ЧМ-2017. Талай, Холодович, Арзамасова и еще 13 спортсменов выступят в Лондоне
30.07.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен список белорусских легкоатлетов, которые выступят на чемпионате мира в Лондоне-2017. Соревнования пройдут с 4 по 13 августа.
Женщины
1. Талай Алина, 100м с/б
2. Герман Эльвира, 100м с/б
3. Жук Ирина, Прыжок с шестом
4. Холодович Татьяна, Метание копья
5. Малыщик Анна, Метание молота
6. Дубицкая Алена, Толкание ядра
7. Леонтюк Юлия, Толкание ядра
8. Арзамасова Марина, 800м
9. Яцевич Анастасия, 20км с/х
Мужчины
10. Мелешко Павел, Метание копья
11. Борейша Павел, Метание молота
12. Коломоец Сергей, Метание молота
13. Махросенко Захар, Метание молота
14. Дюбин Дмитрий, 20км с/х
15. Ляхович Александр, 20км с/х
16. Ничипор Алексей, Толкание ядра
Напомним, на прошлом межконтинентальном первенстве — чемпионате мира в Пекине в 2015 году — белорусскими легкоатлетами было завоевано 2 медали: золото Марины Арзамасовой в беге на 800 м и бронза Алины Талай в беге на 100 м с барьерами.
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Стал известен список белорусских легкоатлетов, которые выступят на чемпионате мира в Лондоне-2017.
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