ЧМ-2017. Талай, Холодович, Арзамасова и еще 13 спортсменов выступят в Лондоне

Стал известен список белорусских легкоатлетов, которые выступят на чемпионате мира в Лондоне-2017. Соревнования пройдут с 4 по 13 августа.

Женщины

1. Талай Алина, 100м с/б

2. Герман Эльвира, 100м с/б

3. Жук Ирина, Прыжок с шестом

4. Холодович Татьяна, Метание копья

5. Малыщик Анна, Метание молота

6. Дубицкая Алена, Толкание ядра

7. Леонтюк Юлия, Толкание ядра

8. Арзамасова Марина, 800м

9. Яцевич Анастасия, 20км с/х

Мужчины

10. Мелешко Павел, Метание копья

11. Борейша Павел, Метание молота

12. Коломоец Сергей, Метание молота

13. Махросенко Захар, Метание молота

14. Дюбин Дмитрий, 20км с/х

15. Ляхович Александр, 20км с/х

16. Ничипор Алексей, Толкание ядра

Напомним, на прошлом межконтинентальном первенстве — чемпионате мира в Пекине в 2015 году — белорусскими легкоатлетами было завоевано 2 медали: золото Марины Арзамасовой в беге на 800 м и бронза Алины Талай в беге на 100 м с барьерами.