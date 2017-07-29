ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Иванов: «Мы задолжали болельщикам очки и победы, поэтому второй круг начинаем в боевой готовности»

30.07.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник брестского «Динамо» Алексей Иванов поделился ожиданиями от матча против «Минска».

– Мы задолжали болельщикам очки и победы, поэтому второй круг начинаем в боевой готовности. Понимаем, что нет права на осечку, если хотим занимать высокие места. Будем стараться побеждать, тем более две первые игры у нас дома. Что касается «Минска», то когда приезжает твой родной клуб – это всегда дополнительная мотивация и заряд эмоций. Всегда приятно играть с друзьями, но на поле, само собой, друзей нет.

С ребятами часто в сборной видимся, да и в городе можем пересечься. Это Ваня Бахар, Валера Громыко, Дима Бессмертный. На самом деле, очень много друзей и знакомых, всех не перечислишь. Некоторые играют в основе, некоторые на подходе, но все так или иначе задействованы.

Сейчас у них очень хороший сплав молодежи и опытных игроков. Те, кто помладше – техничные и задорные игроки, а старшие обладают большим опытом и помогают направлять энергию в нужную сторону.

- Будешь праздновать, если забьешь гол?

– Нет. Я отдал много сил этому клубу и клуб сделал многое для меня, поэтому нет, не буду.

- А если представить, что это финал Кубка Беларуси и ты забиваешь решающий мяч в серии пенальти?

– Это очень сложный вопрос. Наверное, в глубине души, буду радоваться, может где-то в раздевалке, но при камерах не буду. Точно смогу ответить на этот вопрос лишь после того, как это случится, – сказал Иванов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Алексей Иванов поделился ожиданиями от матча против «Минска».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне «Барселона» может выиграть все турниры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика