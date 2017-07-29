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Неймар получит от Катара 300 млн евро за роль посла ЧМ-2022 и может выкупить контракт у «Барселоны»
30.07.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время подпишет контракт с Qatar Sports Investment.
Этот фонд контролируется правящей династией Катара и владеет инвестиционной группой, которой принадлежит «ПСЖ». 25-летний бразилец станет послом ЧМ-2022 в Катаре и получит за это 300 миллионов евро.
Если «Барселона» и «ПСЖ» не договорятся о трансфере Неймара, то игрок сможет самостоятельно выкупить свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро.
Еще 23 июля сообщалось о том, что парижане рассматривают возможность обойти финансовый фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Qatar Sports Investments.
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Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время подпишет контракт с Qatar Sports Investment.
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