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"Формула-1": Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии

30.07.2017 16:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Spunik. Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель стал лучшим на 11-м этапе чемпионата "Формула-1" Гран-при Венгрии.

"Формула-1": Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии
© Sputnik Алексей Куденко
Феттель стал лучшим в квалификации "Формулы-1" Гран при Венгрии

Немец стартовал с поул-позишн и финишировал с результатом 1 час 39 минут 46,713 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен, третий — другой финн Вальттери Боттас из "Мерседеса".

Гонщик "Торо Россо" из России Даниил Квят занял 12-е место.

В воскресной гонке не принимал участие ветеран "Формулы-1", бразилец Фелипе Масса. Накануне он пожаловался на плохое самочувствие и прошел обследование в клинике Будапешта, после чего объявил о том, что пропустит Гран-при. В кокпите Williams его заменил резервный пилот, Пол ди Реста, который в итоге сошел за несколько кругов до финиша.

По иронии судьбы, восемь лет назад, в квалификации на Хунгароринге Масса попал в тяжелую аварию — элемент подвески, отлетевший от машины Рубенса Баррикелло, попал прямо в шлем Массы. Вице-чемпион-2008 перенес операцию на черепной коробке и вернулся за руль уже только в сезоне-2010.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за плохого самочувствия в воскресной гонке не участвовал ветеран "Формулы-1" – бразилец Фелипе Масса.

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