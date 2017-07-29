МИНСК, 30 июл — Spunik. Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель стал лучшим на 11-м этапе чемпионата "Формула-1" Гран-при Венгрии.



© Sputnik Алексей Куденко Феттель стал лучшим в квалификации "Формулы-1" Гран при Венгрии

Немец стартовал с поул-позишн и финишировал с результатом 1 час 39 минут 46,713 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен, третий — другой финн Вальттери Боттас из "Мерседеса".

Гонщик "Торо Россо" из России Даниил Квят занял 12-е место.

В воскресной гонке не принимал участие ветеран "Формулы-1", бразилец Фелипе Масса. Накануне он пожаловался на плохое самочувствие и прошел обследование в клинике Будапешта, после чего объявил о том, что пропустит Гран-при. В кокпите Williams его заменил резервный пилот, Пол ди Реста, который в итоге сошел за несколько кругов до финиша.

По иронии судьбы, восемь лет назад, в квалификации на Хунгароринге Масса попал в тяжелую аварию — элемент подвески, отлетевший от машины Рубенса Баррикелло, попал прямо в шлем Массы. Вице-чемпион-2008 перенес операцию на черепной коробке и вернулся за руль уже только в сезоне-2010.