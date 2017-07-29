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Гурков выиграл золото на Всемирных играх-2017

30.07.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тайбоксер Виталий Гурков выиграл золото на Всемирных играх-2017

30 июля во Вроцлаве состоялись финалы турнира по муай-тай в рамках Всемирных игр-2017.

В весовой категории 75 кг белорус Виталий Гурков в финале встретился с украинцем Василием Сорокиным, который 29 июля уверенно победил чемпиона мира-2017 Ивана Григорьева.

В первом раунде белорус был лучший практически во всех компонентах, во втором – проиграл, а в третьем – сумел изменить тактику и добиться тяжелой победы.

Это единственная золотая медаль в составе сборной Беларуси.

Помимо Гуркова из белорусской команды на пьедестал поднялся только Никита Шостак (81 кг, 18 лет).

«Хотя это одни из самых серьезных побед в карьерах Гурова и Шостака, они не получат премий за Всемирные игры из-за бюрократических нюансов. Для сравнения, золотым медалистам в составе сборной Таиланда выплатят по 50 тысяч долларов», – говорится в пресс-релизе.

 
 
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Белорусский тайбоксер Виталий Гурков выиграл золото на Всемирных играх-2017 30 июля во Вроцлаве состоялись финалы турнира по муай-тай в рамках Всемирных игр-2017.

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