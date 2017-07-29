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"Локомотив" разгромил минскую "Юность" в товарищеском матче

30.07.2017 18:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Минская "Юность" и ярославский "Локомотив" провели товарищеский матч в белорусской столице, победу одержал российский клуб.

"Локомотив" разгромил минскую "Юность" в товарищеском матче
© Sputnik Ярослав Неелов
Ярославский "Локомотив" победил на Кубке Минска

Единственную шайбу забросил хоккеист "Юности" Александр Каракулько. Итоговый счет матча — 7:1.

Ранее "Локомотив" занял первое место на турнире "Кубок Минска", решающий матч состоялся в субботу на льду "Чижовка-Арены". Ярославский клуб оказался сильнее московского "Динамо".

Третье место Кубка досталось хоккеистам "Югры" из Ханы-Мансийска. Минская "Юность" — на четвертом, а пятый результат показало столичное "Динамо".

Кубок Минска проходил с 26 по 29 июля и был посвящен 950-летию столицы Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Ярославский клуб, обладатель Кубка Минска, одержал уверенную победу над "Юностью" со счетом 7:1.

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