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"Локомотив" разгромил минскую "Юность" в товарищеском матче
30.07.2017 18:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Минская "Юность" и ярославский "Локомотив" провели товарищеский матч в белорусской столице, победу одержал российский клуб.
© Sputnik Ярослав Неелов
Единственную шайбу забросил хоккеист "Юности" Александр Каракулько. Итоговый счет матча — 7:1.
Ранее "Локомотив"
Третье место Кубка досталось
Кубок Минска проходил с 26 по 29 июля и был посвящен 950-летию столицы Беларуси.
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Ярославский клуб, обладатель Кубка Минска, одержал уверенную победу над "Юностью" со счетом 7:1.
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