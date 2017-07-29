МИНСК, 30 июл — Sputnik. Минская "Юность" и ярославский "Локомотив" провели товарищеский матч в белорусской столице, победу одержал российский клуб.



© Sputnik Ярослав Неелов Ярославский "Локомотив" победил на Кубке Минска

Единственную шайбу забросил хоккеист "Юности" Александр Каракулько. Итоговый счет матча — 7:1.

Ранее "Локомотив" занял первое место на турнире "Кубок Минска" , решающий матч состоялся в субботу на льду "Чижовка-Арены". Ярославский клуб оказался сильнее московского "Динамо".

Третье место Кубка досталось хоккеистам "Югры" из Ханы-Мансийска. Минская "Юность" — на четвертом, а пятый результат показало столичное "Динамо" .

Кубок Минска проходил с 26 по 29 июля и был посвящен 950-летию столицы Беларуси.