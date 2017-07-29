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Единая лига ВТБ. Лютыч перешел в «Енисей»
30.07.2017 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Легкий форвард сборной Беларуси по баскетболу Виталий Лютыч подписал годовой контракт с «Енисеем» из Красноярска, выступающим в Единой Лиге ВТБ.
Ранее белорусский баскетболист играл в составе «Калева».
Статистику выступлений Лютыча смотрите
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Легкий форвард сборной Беларуси по баскетболу Виталий Лютыч подписал годовой контракт с «Енисеем» из Красноярска, выступающим в Единой Лиге ВТБ.
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