КХЛ. Белорусский защитник Мартынюк подписал контракт с «Куньлунем»

Белорусский защитник Владислав Мартынюк успешно прошел просмотр в «Куньлуне».

Хоккеист подписал однолетний контракт с китайским клубом (КХЛ-ВХЛ-МХЛ). Начнет сезон Мартынюк в МХЛ, в команде «Куньлунь Ред Стар Джуниор».

В минувшем сезоне 18-летний игрок обороны набрал 24 (10+14) очка в 41 игре Экстралиги за «U20», при показателе полезности «+4».

На молодежном чемпионате мира на его счету 4 (1+3) балла в 5 играх, при показателе полезности «0».