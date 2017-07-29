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КХЛ. Белорусский защитник Мартынюк подписал контракт с «Куньлунем»
30.07.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Владислав Мартынюк успешно прошел просмотр в «Куньлуне».
Хоккеист подписал однолетний контракт с китайским клубом (КХЛ-ВХЛ-МХЛ). Начнет сезон Мартынюк в МХЛ, в команде «Куньлунь Ред Стар Джуниор».
В минувшем сезоне 18-летний игрок обороны набрал 24 (10+14) очка в 41 игре Экстралиги за «U20», при показателе полезности «+4».
На молодежном чемпионате мира на его счету 4 (1+3) балла в 5 играх, при показателе полезности «0».
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Белорусский защитник Владислав Мартынюк успешно прошел просмотр в «Куньлуне».
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